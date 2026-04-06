Erste Schätzungen: Raytheon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Raytheon Technologies wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,50 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,58 Prozent erhöht. Damals waren 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,39 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,85 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,96 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 93,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 88,60 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at