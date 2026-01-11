Erste Schätzungen: RBB Bancorp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

RBB Bancorp wird voraussichtlich am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,490 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte RBB Bancorp ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll RBB Bancorp in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 33,2 Millionen USD im Vergleich zu 57,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 124,8 Millionen USD, gegenüber 232,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at