Erste Schätzungen: RBC Bearings präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RBC Bearings wird sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,85 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,82 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 394,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 460,1 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,87 USD je Aktie, gegenüber 7,70 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,86 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at