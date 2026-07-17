Erste Schätzungen: RBC Bearings verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RBC Bearings stellt voraussichtlich am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,42 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte RBC Bearings 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll RBC Bearings im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 509,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 436,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,76 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,38 USD, wohingegen im Vorjahr noch 9,09 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,11 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,87 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at