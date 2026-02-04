RE-MAX a Aktie
Erste Schätzungen: RE-MAX A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RE-MAX A wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,285 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte RE-MAX A ein EPS von 0,290 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 71,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,5 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,28 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,370 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 291,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 307,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
