Real Matters Aktie
WKN DE: A2DRYG / ISIN: CA75601Y1007
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Real Matters legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Real Matters wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,002 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CAD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 12,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 57,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,076 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,430 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 57,6 Millionen USD, gegenüber 237,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
