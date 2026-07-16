Real Matters Aktie
WKN DE: A2DRYG / ISIN: CA75601Y1007
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Real Matters stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Real Matters wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,015 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 14,8 Millionen USD für Real Matters, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 62,9 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,430 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 57,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 237,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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