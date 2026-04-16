Erste Schätzungen: Real Matters veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Real Matters wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,003 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Real Matters noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 12,6 Millionen USD für Real Matters, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 53,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,067 USD im Vergleich zu -0,430 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 58,8 Millionen USD, gegenüber 237,3 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at