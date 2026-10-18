Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Realty legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Realty lädt voraussichtlich am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,408 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Realty 0,350 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 2,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,43 Milliarden USD gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 1,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 5,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,76 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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