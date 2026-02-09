Erste Schätzungen: Realty präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Realty lädt voraussichtlich am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,384 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,37 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Realty einen Umsatz von 1,35 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,21 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,980 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 5,30 Milliarden USD.

