Erste Schätzungen: Realty präsentiert Quartalsergebnisse

Realty lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,398 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,60 Prozent auf 1,40 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,55 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,17 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,76 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at