Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Realty präsentiert Quartalsergebnisse
Realty lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,398 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,60 Prozent auf 1,40 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,55 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,17 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,76 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Realty Income Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Realty präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Realty-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.07.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Realty von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.06.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.06.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.06.26
|S&P 500-Wert Realty-Aktie: Wäre ein Investment in Realty vor 10 Jahren inzwischen lukrativ? (finanzen.at)
|
08.06.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Realty von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Realty Income Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Realty Income Corp.
|57,15
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.