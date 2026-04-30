Recruit Holdings Aktie

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WKN DE: A12BJJ / ISIN: JP3970300004

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Recruit gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Recruit wird voraussichtlich am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 46,07 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 0,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 45,82 JPY je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 861,78 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Recruit für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 929,34 Milliarden JPY aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 337,45 JPY, gegenüber 271,44 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 3.659,38 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3.557,48 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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