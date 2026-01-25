Erste Schätzungen: Recruit gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Recruit stellt voraussichtlich am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 89,22 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Recruit noch ein Gewinn pro Aktie von 79,98 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Recruit in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 931,71 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 897,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 317,49 JPY, gegenüber 271,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 3.620,41 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 3.557,48 Milliarden JPY generiert wurden.

