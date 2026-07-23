Recruit Holdings Aktie
WKN DE: A12BJJ / ISIN: JP3970300004
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Recruit informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Recruit gibt voraussichtlich am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 109,59 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Recruit noch ein Gewinn pro Aktie von 83,97 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Recruit in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 985,89 Milliarden JPY im Vergleich zu 878,84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 460,29 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 349,78 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.055,68 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 3.697,35 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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