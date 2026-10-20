Erste Schätzungen: Red Robin Gourmet Burgers gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Red Robin Gourmet Burgers wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,363 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 251,7 Millionen USD gegenüber 265,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,08 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,180 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,17 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,21 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at