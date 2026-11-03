Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
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03.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Red Robin Gourmet Burgers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Red Robin Gourmet Burgers wird sich voraussichtlich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,363 USD. Dies würde einen Gewinn von 64,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Red Robin Gourmet Burgers -1,030 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Red Robin Gourmet Burgers in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 251,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 265,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,180 USD aus. Im Vorjahr waren -1,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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