Red Rock Resort a Aktie

WKN DE: A2AHN4 / ISIN: US75700L1089

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Red Rock Resorts A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Red Rock Resorts A lädt voraussichtlich am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten schätzen, dass Red Rock Resorts A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,534 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 501,9 Millionen USD – ein Plus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Red Rock Resorts A 495,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,39 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,00 Milliarden USD, gegenüber 1,94 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Red Rock Resorts Inc (A)

Analysen zu Red Rock Resorts Inc (A)

Red Rock Resorts Inc (A) 51,00 -0,97% Red Rock Resorts Inc (A)

