Erste Schätzungen: Red Rock Resorts A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Red Rock Resorts A äußert sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten schätzen, dass Red Rock Resorts A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,502 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Red Rock Resorts A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 507,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 497,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,03 USD je Aktie, gegenüber 3,12 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 2,06 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at