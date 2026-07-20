Erste Schätzungen: Red Rock Resorts A legt Quartalsergebnis vor

Red Rock Resorts A äußert sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,500 USD. Das entspräche einer Verringerung von 47,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,950 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Red Rock Resorts A in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 501,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 526,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,78 USD, gegenüber 3,12 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 2,02 Milliarden USD im Vergleich zu 2,01 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at