Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Zahlenvorlage in Sicht
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,270 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,460 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 843,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 709,2 Millionen EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,463 EUR im Vergleich zu -1,870 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,40 Milliarden EUR, gegenüber 2,94 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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