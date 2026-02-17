Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Analysen
|
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) lässt sich voraussichtlich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,504 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -1,320 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 796,3 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 17,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 675,1 Millionen EUR in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,865 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,270 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 2,95 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,37 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
