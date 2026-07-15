Erste Schätzungen: Reddit präsentiert Quartalsergebnisse

Reddit wird voraussichtlich am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

22 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,950 USD aus. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten ein Plus von 46,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 731,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 499,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,95 USD, gegenüber 2,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 30 Analysten auf durchschnittlich 3,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,20 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at