Erste Schätzungen: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Reddit veröffentlicht voraussichtlich am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

22 Analysten schätzen, dass Reddit für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,933 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 665,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 55,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 427,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,31 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,690 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich auf 2,14 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at