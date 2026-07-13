Erste Schätzungen: Redwood Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Redwood Trust wird voraussichtlich am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,252 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Redwood Trust in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 68,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 93,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 297,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,630 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 371,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at