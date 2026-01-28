Erste Schätzungen: Redwood Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Redwood Trust wird sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,155 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Redwood Trust noch -0,070 USD je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 74,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 301,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 76,5 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,595 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,320 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 271,0 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 998,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at