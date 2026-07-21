Regal-Beloit Aktie

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WKN: 876288 / ISIN: US7587501039

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Regal-Beloit informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Regal-Beloit wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,19 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,58 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,20 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,24 Milliarden USD, gegenüber 5,93 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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