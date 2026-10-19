Erste Schätzungen: Regal-Beloit mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Regal-Beloit wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,65 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Regal-Beloit 1,20 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,31 Prozent auf 1,56 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,60 USD, gegenüber 4,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 6,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,93 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at