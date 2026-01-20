Erste Schätzungen: Regal-Beloit zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Regal-Beloit wird voraussichtlich am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,47 USD. Dies würde einem Zuwachs von 298,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Regal-Beloit 0,620 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Regal-Beloit im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,30 Prozent gesteigert.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,61 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,94 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5,95 Milliarden USD, gegenüber 6,03 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at