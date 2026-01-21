Regency Centers Aktie

Regency Centers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888499 / ISIN: US7588491032

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Regency Centers legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Regency Centers stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,582 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Regency Centers noch 0,460 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 402,8 Millionen USD gegenüber 371,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,11 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,57 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,46 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Regency Centers Corp.

Analysen zu Regency Centers Corp.

Aktien in diesem Artikel

Regency Centers Corp.

