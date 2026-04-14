Erste Schätzungen: Regency Centers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Regency Centers veröffentlicht voraussichtlich am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,616 USD. Dies würde einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Regency Centers 0,580 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 413,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Regency Centers einen Umsatz von 381,3 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,82 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,66 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at