Erste Schätzungen: Regency Centers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Regency Centers stellt voraussichtlich am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,594 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Regency Centers ein EPS von 0,560 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 410,2 Millionen USD – ein Plus von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Regency Centers 382,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD, gegenüber 2,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at