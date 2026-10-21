Regency Centers Aktie

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WKN: 888499 / ISIN: US7588491032

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Regency Centers präsentiert Quartalsergebnisse

Regency Centers wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,608 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 420,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Regency Centers einen Umsatz von 387,5 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,50 USD, gegenüber 2,82 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 1,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,56 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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