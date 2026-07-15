Erste Schätzungen: Regeneron Pharmaceuticals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Regeneron Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 23 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,42 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Regeneron Pharmaceuticals noch 12,81 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Regeneron Pharmaceuticals 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,81 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Regeneron Pharmaceuticals 3,68 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 45,98 USD, gegenüber 41,48 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 25 Analysten auf durchschnittlich 15,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,34 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at