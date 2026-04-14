Regeneron Pharmaceuticals Aktie
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Regeneron Pharmaceuticals präsentiert Quartalsergebnisse
Regeneron Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 24 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,98 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Regeneron Pharmaceuticals noch 7,27 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 22 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,87 Prozent auf 3,48 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Regeneron Pharmaceuticals noch 3,03 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 45,44 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 41,48 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 15,79 Milliarden USD, gegenüber 14,34 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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