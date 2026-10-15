Regeneron Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Regeneron Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Regeneron Pharmaceuticals veröffentlicht voraussichtlich am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 22 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 16,07 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 13,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 21,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,55 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,75 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 26 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 58,36 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 41,48 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 17,54 Milliarden USD, gegenüber 14,34 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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