Erste Schätzungen: Regional Management präsentiert Quartalsergebnisse

Regional Management lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,808 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden.

Regional Management soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,45 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 681,9 Millionen USD, gegenüber 645,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at