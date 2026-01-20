Erste Schätzungen: Regional Management stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Regional Management lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD gegenüber 0,980 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 5,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 164,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 154,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,44 USD im Vergleich zu 4,14 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 627,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 588,5 Millionen USD.

