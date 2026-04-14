Erste Schätzungen: Regional Management stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Regional Management lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen, dass Regional Management für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,975 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Regional Management im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 161,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,61 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,51 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,45 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 684,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 645,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at