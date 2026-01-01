Regions Financial Aktie

Regions Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005

<
01.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Regions Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Regions Financial veröffentlicht voraussichtlich am 16.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,611 USD gegenüber 0,560 USD im Vorjahresquartal.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 20,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,45 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Regions Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,93 Milliarden USD aus.

22 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,36 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 7,58 Milliarden USD, gegenüber 9,26 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Regions Financial Corp.

Analysen zu Regions Financial Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

Regions Financial Corp. 23,20 -0,85% Regions Financial Corp.

