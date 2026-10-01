Erste Schätzungen: Regions Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Regions Financial lädt voraussichtlich am 16.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,660 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Regions Financial 0,610 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 17,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,42 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Regions Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,99 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD, gegenüber 2,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 7,82 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,52 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at