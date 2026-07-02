Erste Schätzungen: Regions Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Regions Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,630 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Minus von 20,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,62 USD aus. Im Vorjahr waren 2,30 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 7,84 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at