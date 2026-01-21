Erste Schätzungen: Reinsurance Group America gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Reinsurance Group America wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 19,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,28 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,32 Milliarden USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,14 USD, gegenüber 10,73 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 23,60 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 22,16 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at