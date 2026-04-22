Erste Schätzungen: Reinsurance Group America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Reinsurance Group America wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,01 USD gegenüber 4,27 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,23 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 26,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 17,69 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 26,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 23,70 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at