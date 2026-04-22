Reinsurance Group America Aktie
WKN DE: A0RC70 / ISIN: US7593516047
|
22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Reinsurance Group America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Reinsurance Group America wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,01 USD gegenüber 4,27 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,23 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 26,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 17,69 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 26,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 23,70 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Reinsurance Group America Inc
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Reinsurance Group America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Reinsurance Group America verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Reinsurance Group America gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Reinsurance Group America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Reinsurance Group America Inc
Aktien in diesem Artikel
|Reinsurance Group America Inc
|209,58
|1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.