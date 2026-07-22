Erste Schätzungen: Reinsurance Group America präsentiert Quartalsergebnisse

Reinsurance Group America wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,50 USD gegenüber 2,70 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,91 Prozent auf 6,68 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 26,99 USD aus. Im Vorjahr waren 17,69 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 26,86 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 23,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at