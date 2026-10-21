Reinsurance Group America Aktie
WKN DE: A0RC70 / ISIN: US7593516047
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Reinsurance Group America stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Reinsurance Group America äußert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,96 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Reinsurance Group America 3,81 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Reinsurance Group America in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,84 USD, gegenüber 17,69 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 26,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,70 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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