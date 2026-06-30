Rejlerkoncernen AB Aktie

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WKN: A0BMNG / ISIN: SE0000123671

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30.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rejlerkoncernen (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rejlerkoncernen (B) stellt voraussichtlich am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,10 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,75 SEK je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,29 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 7,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,20 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,34 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 8,74 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,09 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,74 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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