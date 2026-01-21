Erste Schätzungen: Rejlerkoncernen (B) präsentiert Quartalsergebnisse

Rejlerkoncernen (B) wird sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,03 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rejlerkoncernen (B) 3,73 SEK je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,22 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,29 Milliarden SEK aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,54 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 10,03 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 4,72 Milliarden SEK, gegenüber 4,43 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

