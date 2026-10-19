Rejlerkoncernen AB Aktie
WKN: A0BMNG / ISIN: SE0000123671
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rejlerkoncernen (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rejlerkoncernen (B) wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 SEK erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Rejlerkoncernen (B) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,11 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,03 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,84 SEK, gegenüber 8,74 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 5,11 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,74 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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