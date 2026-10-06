Erste Schätzungen: Reliance Steel Aluminum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Reliance Steel Aluminum wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 6,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Reliance Steel Aluminum noch ein Gewinn pro Aktie von 3,59 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 29,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,73 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,65 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,61 USD, während im vorherigen Jahr noch 13,98 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,73 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,29 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at