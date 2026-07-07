Erste Schätzungen: Reliance Steel Aluminum öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Reliance Steel Aluminum wird voraussichtlich am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,38 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,72 Prozent erhöht. Damals waren 4,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Reliance Steel Aluminum 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,24 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Reliance Steel Aluminum 3,66 Milliarden USD umsetzen können.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 20,06 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 13,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 16,18 Milliarden USD, gegenüber 14,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at